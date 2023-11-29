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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski erkek arkadaşını darp ettirdi iddiası!

        Eski erkek arkadaşını darp ettirdi iddiasına gözaltı!

        Samsun'da eski erkek arkadaşını darp ettirip, cep telefonunu gasp ettirdiği iddia edilen genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:18
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        Eski erkek arkadaşa darp gözaltısı!
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        Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir kafede meydana gelen olayda, B.B. adlı genç, eski kız arkadaşı E.B.'nin "Senin bana borcun var. Borcunu getir" diye kafeteryaya çağırdığını ve burada tanımadığı şahıslar tarafından darp edilip, 10 bin liralık cep telefonunun gasp edildiğini ve bu olayı eski kız arkadaşının azmettirdiğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

        Şikâyet üzerine E.B., Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B., "B.B. beni aradı ve 'Borcunu vereyim' dedi. Ben de kendisine 'Her zaman oturduğumuz kafedeyim, gel' dedim. B.B. kafeye gelince üvey ağabeyinin oğlu ile tartıştı ve burada kavga etti. 3 erkek şahıs da kendisini darp etti. Benim bu olayla ilgim yok" dedi.

        Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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