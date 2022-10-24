Eski erkek arkadaşı sokakta vurmuştu! Büyük acı!

AA

Manisa'da üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), geçen ay, evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Ö.L. (43) tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istenmiş, direnen genç kız şüpheli tarafından darp edilip, başına silah dayanmıştı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN SIRTINDAN VURDU

AA'da yer alan habere göre mahalle sakinlerinin müdahalesi üzerine Ö.L. ile vatandaşlar arasında arbede yaşanmış, bu esnada kaçmaya çalışan genç kızı kovalayan ve yanındaki tabancayla sırtından ağır yaralayan Ö.L, yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçmıştı.

BAĞ EVİNDE YAKALANIP TUTUKLANDI

Zanlı, olaydan bir gün sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmış ve tutuklanmıştı.

15 GÜN ÖNCE TABURCU EDİLDİ

Ağır yaralanan Hilal Sultan Kırgöz ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıda omuriliği zarar gördüğü için belden aşağısı tutmayan genç kız, tedavisinin ardından 15 gün önce taburcu edildi.

FENALAŞTI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dün akşam evinde fenalaşan Kırgöz, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.