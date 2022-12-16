Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'ın “önemli duyuru” yapacağım dediği açıklama NFT çıktı

Eski ABD Başkanı Trump, hafta başında “önemli bir duyuru” yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın süper bir kahramana ihtiyacı var.” ifadesini kullanmıştı. Trump'ın “önemli duyuru” yapacağım dediği açıklama "dijital ticari kart" çıktı

Giriş: 16.12.2022 - 08:38 | Güncelleme: ABONE OL
Eski ABD Başkanı Trump'ın “önemli duyuru” yapacağım dediği açıklama NFT çıktı
Trump "önemli duyurusunu" yaptı
0:00 / 0:00
AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün “önemli bir duyuru” yapacağını söylediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dövüş ringi, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları hakkında “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor. Beysbol kartları gibi sevdiğiniz bütün Trump dijital ticari kartlarını toplayın." ifadesini kullandı.

Trump’ın paylaşımına sosyal medyadan “çocukça” olduğu yönünde alaycı tepkiler gelirken, Başkan Joe Biden da Twitter hesabından, “önemli duyuruları” olduğu şeklinde Trump’a göndermede bulundu.

Biden, “Son iki hafta benim de ‘önemli duyurularım' oldu.” yazarak enflasyonun rahatlamaya başladığı, akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine göre daha fazla düştüğü, Rusya ile mahkum takası yoluyla Brittney Griner’i ABD’ye getirdikleri şeklinde maddeler sıraladı.

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “büyük bir duyuru” yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın süper bir kahramana ihtiyacı var.” ifadesini kullanmıştı.

FOTO: AP
FOTO: AP

Trump’ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.

Yaklaşık 45 bin adet oluşturulduğu belirtilen dijital ticari kartlar tanesi 99 dolara satılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Musk ifşa etti: Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı?
Musk ifşa etti: Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı?
Trump'ın emlak şirketi vergi kaçırmaktan suçlu bulundu
Trump'ın emlak şirketi vergi kaçırmaktan suçlu bulundu
Mahkemeden Trump'a kötü haber
Mahkemeden Trump'a kötü haber
Musk tarafını seçti: 2024 seçimlerinde kimi destekleyecek?
Musk tarafını seçti: 2024 seçimlerinde kimi destekleyecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.