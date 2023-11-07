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        Haberler Dünya Amerika Eski ABD Başkanı Trump, emlak dolandırıcılığı davasında ifade verdi

        Eski ABD Başkanı Trump, emlak dolandırıcılığı davasında ifade verdi

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" suçlamasıyla ilgili New York'ta devam eden davanın duruşmasında ifade verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 03:23 Güncelleme: 07.11.2023 - 03:23
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        Trump, emlak dolandırıcılığı davasında ifade verdi
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        Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde yapılan duruşma için sabah saatlerinde salonda yerini aldı.

        AA'nın haberine göre, ifadesinde hakkındaki iddiaları reddederek mal varlığını ve şirketlerini savunan Trump, görülen davayı "cadı avı" olarak niteledi.

        Trump, "Ben mali tablolardaki beyanlardan milyarlarca dolar daha varlıklıyım. Burada yaşanan yolsuzluğun tam tersi. Burada muhtemelen siyasi nedenlerle beni yaralamaya çalışıyorsunuz." şeklinde konuşarak davayı ve New York Başsavcısı Letitia James'i eleştirdi.

        İfadesi sırasında "ilgisiz ve uzun cevaplar verdiği" gerekçesiyle davanın yargıcı Arthur Engoron, Trump hakkında avukatı Chris Kise'ye uyarıda bulunarak, "Sayın Kise, müvekkilinizi kontrol eder misiniz? Burası mahkeme salonu, siyasi miting yeri değil. Burada israf edilecek zamanımız yok." diye konuştu.

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        Yaklaşık 4 saat ifade veren Trump, Başsavcı Yardımcısı Kevin Wallace’in soruları karşısında şirketinin mali tablolarında hiçbir yolsuzluk olmadığını savundu, hakkındaki davanın siyasi saiklerle açıldığını tekrarladı.

        Trump, bankalardan aldıkları kredileri sorunsuz bir şekilde geri ödediklerine işaret ederek, "Bankalar benimle çalışmaktan çok para kazandı, benden çok hoşlandılar, benimle bir problemleri olsaydı, dünyanın en iyi avukatlarına sahipler, beni dava ederlerdi." dedi.

        Söz konusu davayla ilgili Trump'ın ailesinden kızı Ivanka Trump'ın çarşamba günü ifade vermesi bekleniyor.

        Trump'ın çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, geçen hafta ifade vermişti.

        Geçen hafta ayrıca, Trump'ın kızı Ivanka'nın söz konusu 250 milyon dolarlık hukuki davada ifade vermemek için Yargıç Arthur Engoron'un talimatını temyize götürdüğü belirtilmişti. Söz konusu temyiz bildiriminin, çarşamba günü mahkemeye çıkması planlanan Ivanka Trump'ın durumunu nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor.

        DAVANIN ARALIK ORTASINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

        2 Ekim'de başlayan ve aralık ortasına kadar sürmesi beklenen söz konusu yargılama sonucunda Yargıç Engoron, Trump şirketlerine ne kadar para cezası verileceği, New York eyaletinde iş yapma ehliyetlerinin iptal edilip edilmeyeceği gibi konular üzerinde karara varacak.

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        Davanın cezai değil hukuki bir dolandırıcılık davası olması nedeniyle yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.

        Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı Trump'ın, bu davanın duruşmalarına, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen defalarca katılması "sürpriz bir gelişme" olarak medyanın yoğun ilgisine neden olmuştu.

        TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI

        New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

        "Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

        Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

        Trump'ın avukatları da Engoron'un Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılıktan sorumlu olduğu hakkındaki kararına yönelik New York temyiz mahkemesine başvurmuştu.

        Başvuruda, Yargıç Engöron'un karar verirken "hukuki ve/veya gerçek hatalar yapıp yapmadığının, takdir yetkisini kötüye kullandığının ve/veya yetkisini aşarak hareket edip etmediğinin" değerlendirilmesi talep edilmişti.

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