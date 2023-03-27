Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Eski ABD Başkanı Trump, 2024 başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingine Texas'tan başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingine Texas'tan başladı. 2024 seçimlerini "son savaş" olarak nitelendiren Trump, kendisine yöneltilen suçlamaların üstesinden geleceğini söyledi

Giriş: 27.03.2023 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
Eski ABD Başkanı Trump, 2024 başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingine Texas'tan başladı
Trump seçim mitinglerine başladı: "Son savaş"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için Texas'ta düzenlediği ilk büyük mitingde, hakkındaki suçlamalara cevap verirken muhtemel Cumhuriyetçi rakibi Florida Valisi Ron DeSantis'e yüklendi.

Trump, Waco kentindeki ilk resmi kampanya mitinginde, 2024 seçimlerini "son savaş" olarak niteledi ve kendisine yöneltilen suçlamaların üstesinden geleceğini ifade etti.

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara değinen Trump, insanların bu iddiaları "saçma ve adaletsiz" bulduğunu söylerken soruşturmayı yürüten Adalet Bakanlığı için "Adaletsizlik Bakanlığı" yakıştırmasında bulundu.

Donald Trump, dış politikayla ilgili ifadelerinde ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. Çin ile başa çıkabileceğini savunan Trump, asıl mücadele edilmesi gerekenlerin Washington'da olduğunu söyleyerek, "Ya derin devlet Amerika'yı yok eder ya da biz derin devleti." ifadesine yer verdi.

Trump, yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında Cumhuriyetçi oylara talip olan muhtemel rakibi DeSantis'e de yüklenerek anketlerdeki oylarının düşük olduğunu iddia etti.

Seçmenlerin Trump'tan sonra en popüler isim olarak işaret ettiği Florida Valisi DeSantis'in, gelecek aylarda Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlığına adaylığını ilan etmesi bekleniyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'yi hortum vurdu, olağanüstü hal ilan edildi: 26 ölü
ABD'yi hortum vurdu, olağanüstü hal ilan edildi: 26 ölü
ABD hortum afeti 26 can aldı
ABD hortum afeti 26 can aldı
ABD'de hortum ve güçlü fırtınalar can aldı!
ABD'de hortum ve güçlü fırtınalar can aldı!
ABD ve AB, Çin’e karşı ortak deniz tatbikatı yaptı
ABD ve AB, Çin’e karşı ortak deniz tatbikatı yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.