Eski AB Brexit Başmüzakerecisi: "Macron ülkeyi Frexit eşiğine getirdi"

EEski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesini, AB'den çıkarma anlamına gelen "Frexit" eşiğine getirdiğini söyledi.

Barnier, İngiliz The Telegraph gazetesine, Macron'un ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde açık ara farkla birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaleme aldığı kitabın ilk bölümünde "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı olan Brexit'ten ders alınmaması halinde diğer ülkelerin de AB'den çıkabileceğine dair uyarıya" yer verdiğini anlatan Barnier, Macron'un bunu dikkate almayarak ülkeyi "Frexit" eşiğine getirdiğini öne sürdü.

REKLAM

AB Komisyonu'nda ülkesi Fransa'yı temsil eden ve AB adına Brexit müzakerelerini yürüten Barnier, "Ülkesindeki göç, güvenlik durumu, devlet otoritesi ve ülkenin en yoksul kesimlerine saygı ve kalkınmalarına yönelik bu uyarıya kulak verilmemiş olmasından üzüntü duyduğunu" belirtti.

Çok yoksul bölgelerdeki insanların ne düşündüğünün önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Barnier, İngiltere'nin Brexit oylamasındaki sonucu elde etmesinde bu durumun etkisinin büyük olduğunu ve aynısının Fransa'da da yaşanabileceğini ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin liderleri Jordan Bardella'nın ve Marine Le Pen'in "Avrupa karşıtı" olduklarını iddia eden Barnier, "Avrupa karşıtı niyetler konusunda rehavete kapılmama" uyarısında bulundu.