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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşiyle tartışıp arabasını yaktı

        Eşiyle tartışıp arabasını yaktı

        Zonguldak'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra arabasını yaktı. Arabası yanan kadın ise şikayetçi olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:08 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:08
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        Eşiyle tartışıp arabasını yaktı
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        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası ile telefonla tartıştıktan sonra otomobili yanan M.A. (29), “Telefonda tartışmıştık. ‘Arabayı yakarım’ diyordu. Yakmış herhalde” diyerek şikayetçi olmadı.

        Fotoğraf: İHA

        Olay, saat 11.30 sıralarında Alaplı ilçesi Mollabey köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki M.A. ve E.A. çifti telefonda tartıştı.

        Yaşanan bu tartışmadan kısa süre sonra M.A. isimli kadına ait 67 LR 102 plakalı otomobil, ilçenin kırsal kesiminde alev alev yandı. Otomobilin yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf: İHA

        "ARABAYI YAKARIM DİYORDU"

        Ereğli ilçesinde yaşayan M.A. ifade işlemleri için ruhsat sahibi olarak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek ifade verdi. Eşi E.A. ile boşanma aşamasında olduklarını belirten M.A., “Telefonda tartışmıştık. ‘Arabayı yakarım’ diyordu. Yakmış heralde” diye konuştu. M.A. şikayetçi olmazken, jandarma ekipleri E.A. hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan adli işlem başlattı. E.A. ise henüz ifade vermedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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