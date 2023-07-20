Eşit Ağırlık puanı ile alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması araştırmaları hız kazandı. 20 Temmuz Perşembe günü açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından adayların tercih süreci başlayacak. Milyonlarca öğrenci tarafından merakla sorgulanan eşit ağırlık puanı ile alım yapan bölümler YKS tercih robotu ile kolayca görüntülenebilecek. İşte 2023 eşit ağırlık puanıyla alan 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilenler...