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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!

        Antalya'da, 7 çocuğunun annesi 52 yaşındaki eşi Antika Ayer'i uykusunda boğazını keserek öldüren 51 yaşındaki Vezir Ayer hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İşte cani koca için istenen ceza...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:23
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        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
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        Antalya'da olay, Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmandaki dairede meydana geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştığı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açan Antika Ayer (52), olaydan 1 hafta önce eşi Vezir Ayer (51) ile barıştı.

        UYURKEN BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre 12 Mart'ta saat 03.00 sıralarında Vezir Ayer, yanında uyuyan eşi Antika Ayer'i boğazından bıçakladı. Vezir Ayer, ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyerek kendini asmaya çalıştı. Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İNTİHAR GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'i ipi boynundan çıkarıp indirdi.

        KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Ekipler, Antika Ayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vezir Ayer sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü ve tedavisinin ardından gözaltına alındı. Vezir Ayer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GECE UYURKEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vezir Ayer hakkında iddianame hazırlandı. 30 yılı aşkın süredir evli olan Ayer çiftinin 7 çocuğu olduğu belirtilen iddianamede Antika Ayer'in gece uyuduğu esnada eşi Vezir Ayer tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğünün tespit edildiği aktarıldı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İddianamede, Vezir Ayer'in ifadesinde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıkları eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü söylediğine dikkat çekildi. Adli tıp raporları ve ifadelere yer verilen iddianamede Vezir Ayer hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

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        #Antalya
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