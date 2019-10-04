04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ödemiş'te yaşayan 2 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, geçen yıl 22 Aralık günü, eşi Bülent Eroğlu ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan Cansu Koşak'ın Bengisu Mahallesi´ndeki evine gitti. İki kadın arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nebahat Eroğlu, yanında getirdiği tabancayı çantasından çıkartıp, Cansu Koşak'a ateşleyip kaçtı.
3 kurşunla vurularak yaralanan Koşak ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Nebahat Eroğlu ise polis tarafından Gereli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanan Eroğlu hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Nebahat Eroğlu ile eşi Bülent Eroğlu ve Cansu Koşak hazır bulundu.
Tutuklu sanık Nebahat Eroğlu, Cansu Koşak'ın evine konuşmak amacıyla gittiğini öne sürerek, tahliyesini istedi.
Duruşma savcısı ise sanığın olayı tasarlayarak işlediğini belirterek, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesini talep etti.
Mahkeme, Nebahat Eroğlu'nu eyleminin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimiyle de cezayı 7 yıla indirdi. Ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Toplam 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Nebahat Eroğlu, kararı duyduktan sonra duruşma salonunda bulunan eşi ile Cansu Koşak'a dönerek, "Bu ceza hediyem olsun" dedi.
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