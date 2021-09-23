Ankara'da Erkan Tunçbilek'in (40), eşi F.T.'nin çalıştığı restorana düzenlediği pompalı tüfekli saldırı yaralanan 3 kişiden işletmeci Mevlüt Ali Arslan, hayatını kaybetti.

Erkan Tunçbilek, eşi F.T.'nin Sincan ilçesinde çalıştığı restorana 16 Eylül'de pompalı tüfekle ateş açmasının ardından saçmaların isabet ettiği restoran sahipleri Mevlüt Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile çalışanlardan Özgür Akkaya yaralandı. Erkan Tunçbilek, olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Tunçbilek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan 2 kardeşten Mevlüt Ali Arslan, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.