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        Haberler Gündem 3. Sayfa ANTALYA'DA KORKUNÇ OLAY | Annesini öldürmüştü ama babası şikayetçi olmadı!

        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!

        Antalya'da, tartıştığı annesi 61 yaşındaki Zübeyde T.'yi öldüren sanık 37 yaşındaki Yunus Emre T.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanığın babası Süleyman T. ise oğlunun psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, ölen eşiyle yıllarca tedavisi için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:09
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        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 8 Aralık 2022 tarihinde, Yusuf Emre T. (37), aralarında çıkan tartışmanın ardından annesi Zübeyde T'yi (61) bıçaklayarak öldürmüştü.

        KATİL ZANLISI OĞUL TUTUKLANMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre olay yerinde yakalanan Yunus Emre T. tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanığın, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde ise yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istenmişti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, evlerinde annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Emre T. ile babası ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        YAŞANANLARI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, yaptığı savunmada olay anında cinnet geçirdiğini iddia ederek, yaşananları hatırlamadığını savundu.

        "TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

        Sanık, iyi bir aile çocuğu olduğunu, kavgacı bir insan olmadığını öne sürerek, "Herhangi bir kötü alışkanlığım yok. Ayrıca ibadetlerimi yerine getiren bir insanım. Tutuk evindeki şartlara uyum sağlayamadığım için şu anda kötü durumdayım. Bir an evvel tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Sanığın babası Süleyman T. ise oğlunun psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, ölen eşiyle yıllarca tedavisi için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

        "OĞLUM EŞİMDEN HÂLÂ HATIRADIR"

        Oğlunun annesi ile herhangi bir husumetinin olmadığını anlatan Süleyman T., "Aksine eşim oğluma son derece özenle dikkat eder ve onun tedavisi için elinden geleni yapardı. Olay günü de bana telefonla haber geldi. Bunun üzerine eve vardığımda eşimi evde yatar vaziyette gördüm. Biraz daha yaklaştığımda bıçağın eşimin sağ boyun tarafında saplanmış olduğunu gördüm. Oğlumdan şikayetçi değilim. Oğlum bana eşimden halen hatıradır. Davaya katılma talebim de yoktur" dedi.

        TEDAVİ ALTINA ALINMASI TALEP EDİLDİ

        Müşteki avukatı da sanığın yüksek güvenlikli ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasını talep etti.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENECEK

        Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun Adli Tıp İhtisas Kurulundan istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        #Antalya
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