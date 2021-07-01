Eşini öldüren kadından kan donduran sözler!

DHA

Anamur ilçesinde geçen yıl 31 Ağustos´ta Alime Toprak, çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak´ın başına tarım aletiyle vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından bir televizyon programına çıkan Toprak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Toprak, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dedi. Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'15 YAŞINDA TECAVÜZ ETTİ'

Toprak hakkında `Eşi kasten öldürme suçundan´ iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması Silifke Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Alime Toprak ve taraf avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz alan Toprak, 15 yaşında tecavüzüne uğradığı Ali Toprak´tan 15 yıllık evlilikleri sırasında sürekli şiddet gördüğünü kaydetti.

'HAMİLE KALINCA EVLENDİM'

Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamadığını savunan Toprak, "Bu yüzden okula gidemedim. Hamile kalınca evlenmek zorunda kaldım. 18 yaşından küçük olduğum için yasal temsilci izni ile evlendim. Yaşımı mahkeme kararı ile 16 olarak büyüttü. Evlilik içerisinde 4 kez düşük yaptım. Düşük yapmamın sebebi eşimin şiddetidir. Benim 2 çocuğumu da balkondan aşağı attı. Bu 15 yıllık süre zarfında sürekli bana ve çocuklarıma fiziksel şiddet uyguladı. Beni sürekli tehdit ediyordu. Kumar alışkanlığı vardı, bundan dolayı gelip şiddet uyguluyordu. Çok korkuyorum. Şikayet edeceğim zaman 'seni de çocukları da öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bundan dolayı şikayetçi olmaya gidemedim. Bana sürekli para bulmamı söylüyordu. Kendisi az çalışıp çalıştığını da kumarda tüketiyordu. Kazandığım parayı da benden zorla alıyordu. Benden 14- 15 yaşında kız bulmamı istiyordu. 4-5 yıldır sürekli bunu söylüyordu. Ben kabul etmeyince şiddet uyguluyordu. Bana yapılan şeyin başkasına yapılmasını istemiyordum" dedi.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN VURDUM'

Olayın günü muz serasında çalışırken eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Toprak, "Yine aynı şeyleri söyledi, tartışmaya başladık. Bana şiddet uygulamaya başladı. Saçımdan tutup yere fırlattı, yumrukla ağzıma vurdu. Dişim kırıldı. Depodan bıçağı aldı. Üzerime gelirken sendeleyip önüme düştü. Beni öldüreceğini söylüyordu. Korkuyordum. O sırada daldızı gördüm, kendimi korumak için kafasına vurdum. Öldürme amacım yoktu. Evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. 15 yıl evli kaldık, her şeyine katlandım. Pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme, Alime Toprak´ın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.