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Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde 23 Şubat'ta, bir mobilya atölyesinde kadın cinayeti yaşanmıştı. Eşi Hatice Yolcu ile birlikte işlettiği mobilya atölyesine gelen Ferhat Yolcu, hesapları inceledi. İncelemenin ardından Ferhat Yolcu, para konusunda anlaşmazlık yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Ferhat Yolcu, 14 yıllık eşini, 4 çocuğundan S.Y.'nin (5) gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.
İKİ KİŞİYİ DE YARALAMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Ferhat Yolcu, kendisine müdahale etmek isteyen amcasının oğlu H.Y. (33) ve çalışanı E.S.'yi (29) de bıçakladıktan sonra atölyeden kaçtı. Yanına aldığı bıçakla aracına binen Ferhat Yolcu, gittiği kömürlükte bileklerini keserek intihar etmek isterken yakalandı. Tedavisinin ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ferhat Yolcu, öldürdüğü eşi Hatice Yolcu'nun şikâyetçi olan anne ve babası ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini tekrar etti. Sanık avukatı ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini söyleyerek, yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, bu isteği reddetti. Duruşma savcısı, sanığın 'eşini kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
"OLAYDAN ÖNCE KAMERALARI SÖKTÜRDÜ" İDDİASI
Kavgaya müdahale etmek isterken Ferhat Yolcu tarafından yaralanan işçi E.S.'nin de önceki ifadelerinde, olaydan 1 hafta önce sanığın iş yerindeki güvenlik kamerasına ait kabloları söktürdüğünü, kameraların çalışmadığını iddia ettiği ortaya çıktı. Karar öncesi son sözü sorulan Yolcu, "Diyeceğim bir şey yok" dedi.
"EŞİ KASTEN ÖLDÜRMEKTEN" VE "YARALAMAKTAN" CEZA
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ferhat Yolcu'yu, 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış hapse çarptırdı, ardından da cezasında indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına düşürdü. Mahkeme heyeti, Ferhat Yolcu'yu, amcasının oğlu H.Y. (33) ve çalışanı E.S.'yi (29) de bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle, 'kasten yaralama' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.
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