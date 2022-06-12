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Eşine şiddet uygulayan kocayı linçten polis kurtardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kadına şiddet iddiasının ardından ortalık karıştı. Bir kadının "İmdat" çığlıkları üzerine yardıma koşan komşular, şüpheli kocayı tekme tokat dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı öfkeli kalabalığın elinden güçlükle aldı. Mahallelinin linç girişim anları cep telefonu kamerasına yansıdı

12.06.2022 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Eşine şiddet uygulayan kocayı linçten polis kurtardı
Eşine şiddet uygulayan kocayı linçten polis kurtardı
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İHA

İstanbul'da, eşine şiddet uygulayan adamı linç edilmekten polisler son anda kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan kadın, kocasından şiddet gördü. Yaşadıkları karşısında dayanamayan kadın "İmdat" çığlıkları atarak sokağa koştu. Peşinden gelen eşini gören komşuları duruma sessiz kalmayarak sokağa indi ve şiddet uyguladığı iddia edilen adamı tekme tokat dövmeye başladı.

ÖFKELİ KALABALIĞIN ELİNDEN POLİS ZOR ALDI

Olayı gören çevredeki insanlar, polise haber verirken, polisin gelmesine rağmen şüpheliyi dövmeye devam eden komşular, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli şahıs linç edilmekten kurtarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dayak yiyen koca ve eşinin şiddetine maruz kalan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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