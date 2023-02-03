Eşinden boşandı! Aynı evde yaşadı! Bile bile ölüm!

Son dakika haberler: Eşinden boşandı! Manisa'da aynı evde yaşadı! Bile bile ölüm!

AA

Manisa'nın Soma ilçesi Samsacı Mahallesi'nde, Emre S. (25) ile boşandığı eşi Bahar Kırbaş'ın (25) yaşadığı evden sesler geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI AA'da yer alan habere göre bıçakla yaralandığı belirlenen ve hastaneye kaldırılan Kırbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN KATİL KOCA YAKALANDI Kaçan katil zanlısı Emre S., Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİYLE TARTIŞTIĞINI SÖYLEDİ Emre S.'nin ilk ifadesinde, Kırbaş ile tartıştıklarını, daha sonra ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi. BOŞANMIŞ AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞ Bahar Kırbaş'ın 3 ay önce eşinden boşanmasına rağmen 3 yaşındaki kızları için aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.