Eşi tarafından öldürülmüştü! Yürek yakan olayda kahreden detaylar!

Çiftin, olay anında evde bulunan 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.

Hülya T'nin (35) eşi M.T'ye karşı iki kez "uzaklaştırma kararı" aldırdığı öğrenildi. Son uzaklaştırma kararının bu yıl ağustos ayında sona erdiği, çiftin aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.

Hülya T. için hemşire olarak görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesinde tören düzenlemişti. Hülya T'nin cenazesi, törenin ardından memleketi olan Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine gönderilmişti.