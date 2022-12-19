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Eşi tarafından öldürülmüştü! Yürek yakan olayda kahreden detaylar!

Denizli'de, üç çocuk annesi olan eşi 35 yaşındaki Hülya T.'yi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı M.T. tutuklandı. Hülya T.'nin, eşi M.T'ye karşı iki kez "uzaklaştırma kararı" aldırdığı öğrenildi. Son uzaklaştırma kararının bu yıl ağustos ayında sona erdiği, çiftin aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi

Giriş: 19.12.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Eşi tarafından öldürülmüştü! Yürek yakan olayda kahreden detaylar!
Eşi tarafından öldürülmüştü! Yürek yakan olayda kahreden detaylar!
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AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 çocuk annesi olan eşi 35 yaşındaki Hülya T.'yi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı M.T.'nin (38) emniyetteki işlemi tamamlandı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

CİNAYETİN TANIĞI 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Çiftin, olay anında evde bulunan 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hülya T'nin (35) eşi M.T'ye karşı iki kez "uzaklaştırma kararı" aldırdığı öğrenildi. Son uzaklaştırma kararının bu yıl ağustos ayında sona erdiği, çiftin aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Bahçelievler Mahallesi'nde M.T, 17 Aralık Cumartesi gecesi tartıştığı eşi Hülya T'yi bıçakla öldürmüştü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Hülya T. için hemşire olarak görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesinde tören düzenlemişti. Hülya T'nin cenazesi, törenin ardından memleketi olan Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine gönderilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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