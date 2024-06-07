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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi Emine Yalçın ile birlikte 3 kişiyi öldüren Erdal Yalçın cezası belli oldu | Son dakika haberleri

        Eşiyle birlikte 3 kişiyi öldürmüştü!

        Denizli'de kendisinden boşanmak isteyen 2 çocuğunun annesi 38 yaşındaki Emine Yalçın ile birlikte 3 kişiyi öldüren 39 yaşındaki Erdal Yalçın, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı koca, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:38
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        Eşiyle birlikte 3 kişiyi öldürmüştü!
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        Denizli'de, 13 Temmuz 2022 tarihinde, Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Yalçın (38), boşanma aşamasında oldukları eşi Erdal Yalçın'ın (39) yanından ayrılıp Acıpayam'a gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı.

        ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere göre eşinin izini süren Erdal Yalçın, pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Tedavi altına alınan anne de 15 gün sonra hayatını kaybedince, olayda ölü sayısı 3’e yükseldi.

        "ÖĞRENİRSİNİZ SONRA" DEMİŞTİ

        Evi terk eden karısını ve evlilik aşamasında olduğu iddia edilen sevgilisini öldüren Erdal Yalçın, Muğla’da jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, neden yaptınız sorusuna ise, "Öğrenirsiniz sonra" diyerek cevap verdi.

        EŞİNE 4 EL ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

        Mahkemedeki ifadesinde olayı nasıl işlediğini anlatan Erdal Yalçın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek öldürdüğünü, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ardından 1 el tüfekle ateş ettiğini, yaralı halde kapının önüne düşen eşine doğrulttuğu tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        KIZINI KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

        Olayda hayatını kaybeden anne Gülperi Aksoy’un ise kızını kurtarmaya çalışırken kurşunların hedef olduğu belirlendi.

        İNDİRİMSİZ 2 AĞIR MÜEBBET VE 1 MÜEBBET HAPİS

        3 kişinin katili olan Erdal Yalçın’ın Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Sanık hakkında, 3 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi de yapılmadı.

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        #Erdal yalçın
        #EMİNE YALÇIN
        #Son dakika haberler
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