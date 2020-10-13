Geçtiğimiz Ekim ayında ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti ikinci çocuklarını bekliyor. Berfu Yenenler ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren Eser Yenenler kimdir? Eser yenenler kaç yaşında? Eser Yenenler ne iş yapıyor?
ESER YENENLER KİMDİR?
Eser Yenenler 14 Şubat 1984'te Bursa'da doğdu. Oyuncu, yazar ve sunucu olarak tanıdığımız Eser Yenenler11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu.Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.
ESER YENENLER OYUNCULUK KARİYERİ
Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.
BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.
2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırdı. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sundu. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Şu an TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunuyor.
ESER YENENLER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2010
|Çok Filim Hareketler Bunlar
|Kendisi - Eser Yenenler
|Başrol oyuncusu
|2009
|Neşeli Hayat
|Turgut
|Yardımcı Oyuncu
|2014
|Ayı Paddington
|Paddington (seslendirme)
|Başrol oyuncusu
|2017
|Fırıldak Ailesi
|Animasyon (seslendirme)
|Yardımcı oyuncu
|2017
|Yol Arkadaşım
|Konușan Adam
|Konuk Oyuncu
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2004
|Aliye
|Özgür
|Yardımcı Oyuncu
|2006
|Fırtına
|Erhan
|Konuk Oyuncu
|2006 - 2007
|Bir Demet Tiyatro
|Kendisi - Eser Yenenler
|2008 - 2011
|Çok Güzel Hareketler Bunlar
|Kendisi - Eser Yenenler
|Başrol Oyuncusu, Sunucu
|2012 - 2013
|Eyvah Düşüyorum
|Kendisi - Eser Yenenler
|Yarışma Programı, Sunucu
|2013
|Benzemez Kimse Sana (TV programı)
|Kendisi - Eser Yenenler
|Konuk Oyuncu
|2013-2016
|3 Adam
|Kendisi - Eser Yenenler
|Talk Show Programı, Sunucu
|2013
|Yetenek Sizsiniz Türkiye
|Kendisi - Eser Yenenler
|Yarışma Programı, Sunucu
|2014
|Kim Milyoner Olmak İster
|Kendisi - Eser Yenenler
|Yarışma Programı, Sunucu (bir bölüm)
|2015
|Bana Baba Dedi
|Bora
|Başrol oyuncusu
|2018
|Şöhret Kafası
|Kendisi - Eser Yenenler
|Yarışma Programı, Sunucu
|2018-
|Eser Yenenler Show
|Kendisi - Eser Yenenler
|Talk Show, Sunucu
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