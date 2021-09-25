"BU ŞAKADAN DOLAYI KENDİMİ HİÇ RAHATSIZ ETMİYORUM"

Berfu Yenenler kendisine gelen eleştirilerin ardından, "Karı-koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim; Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üstüne durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Açıkçası bana bu alanı açtığı için de ekstra teşekkür ederim kocacığım." ifadelerini kullanmıştı.

Eser Yenenler ise, "Ahlak bekçiliğini sakince yere bırakın ve gülün" mesajını paylaşmıştı.