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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız Yenenler'den 'aldatma' itirafı - Magazin haberleri

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız Yenenler'den 'aldatma' itirafı

Sunuculuğunu üstlendiği Miss Turkey 2021'de yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulan Berfu Yıldız Yenenler, "Hiç aldattın mı?" sorusuna cevap verdi. Yenenler, "Lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Bu aldatmak sayılıyorsa, evet aldattım" dedi

25.09.2021 - 14:03 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te 4. güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

  • "ALDATTIM"

    Berfu Yıldız Yenenler, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu. Yenenler, samimi açıklamalarda bulundu.

    Eşiyle ile çok iyi anlaştığını söyleyen 26 yaşındaki Yenenler, Aslı Şafak'ın, "Hiç aldattın mı?" soruna, "Ergenlik döneminde aldatmışımdır. Tam hatırlamıyorum, lise zamanlarında muhakkak birini duygusal olarak aldatmışımdır. Onunlayken bir başkasından hoşlanmışımdır. Bu aldatmak sayılıyorsa, evet aldattım" yanıtını verdi.

  • Berfu Yenenler, daha sonra "Kimi aldattın?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

    Fiziksel olarak aldatma değil de, duygusal olarak olmuştur. Olur ya öyle lisede, yan sınıftakini de seviyorum ama öteki sınıftakini de seviyormuşum... Ay karşıdaki de çok tatlıymış falan... O zamanlardan bahsediyorum.

  • MISS TURKEY 2021'E DAMGA VURAN DİYALOG

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinin sunuculuğunu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler üstlenmişti. Organizasyonun ilerleyen dakikalarında ünlü çift arasında geçen diyalog hem geceye hem de sosyal medyaya damga vurmuştu.

    İlk canlı yayın deneyimine çıktığını belirten ve patavatsız biri olduğunu söyleyen Berfu Yenenler'in bu sözlerinin ardından Eser Yenenler eşine, "Sen kendini bana bırak, rahat ol" ifadelerini kullanmıştı.

  • "NE ZAMAN KENDİMİ SANA BIRAKSAM..."

    Berfu Yenenler'in, "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor." cevabı ortalığı yıkmıştı. Yenenler'in eşine verdiği cevap ise salonda önce derin bir sessizlik yarattıktan sonra kahkaha tufanı koparmıştı.

    Jüri üyelerinden Azra Akın da kahkahalara boğulmuştu. Berfu Yenenleri'in sözleri sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

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