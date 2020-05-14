Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları "Mücbir Sebepler" programında Orhan Aydın'ın Nazım Hikmet'in Milli Mücadeleyi anlatan şiirini, okuma biçimini kahkahalar atarak ele almışlardı.
Yayında Melikşah Altuntaş, "Beyefendinin iddiaları bunlar, bu şiir. Hatta düz yazı" diyerek eleştirmişti. Oyuncu Eser Yenenler'in de bu yayına bağlanarak, duruma katkı sağladığı iddia edilmişti.
Eser Yenenler, hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yenenler, konuyla ilgili şunları söyledi:
Herkese merhaba. Gündemde dolaşan ve inç kültürünün malzemesi haline dönen 'montajlanmış video' hakkında söyleyeceklerim elbet benim de var. Yayınlanan video ve Nazım Hikmet şiirini okuyan şairimizle yapılan yayında, sanılanın aksine canlı yayına bağlanmadım.
O günden tam 3 gün sonra canlı yayına bağlandım ve konu tamamen küçükken şevkle ve hiddetle okuduğum 23 Nisan şiirini okuma şeklim ve üslubumdu. Eğer öyle olmasaydı 23 Nisan'da okuduğum o şiiri Ata'mızı anmak için kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşmazdım.
Linç kültürünün çok hızlı tüketmeye çalıştığı biri olarak söylemek isterim ki; kimsenin haddi ve hududu ne benim Atatürk sevgimi ne de vatan sevgimi sorgulamaya yetmez. Bu konuyu malzeme haline getiren, paylaşan, çoğaltan, haber yapan, yaymaya çalışan her türlü hesap ve kişi hakkında soruşturmamı başlatmış bulunuyorum.
Bu akıma kendini kaptırıp haksız yere benim Atatürk ve vatan sevgime dilini uzatan herkesle ilgili de aynı şekilde hakaret davası açmış bulunuyorum. Geri kalan her şeyle avukatım ilgilenecektir. Bilginize...
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