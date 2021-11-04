Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi taksiye binerek eve gitmek istedi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle aracına binen yolcuyu o güzergaha götürmek istemedi.

Bunun üzerine ön koltuğa oturan yolcu ile taksi sürücü arasında tartışma başladı. Müşteri seçmekle suçlayıp “çakallık yapıyor” diyen yolcunun tepkisi üzerine taksici ise, “Öldürsen de çalışmıyorum” dedi.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen yolcu, küfür etmeye başladı. Yaşananlar ise şoförle tartışan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.