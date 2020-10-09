İHA

Yangın, saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Süleymaniye Mahallesi 772. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, büyük panik yaşayarak adeta mahalleye döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonrasında çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatıda maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.