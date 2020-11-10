DHA

Olay, Süleymaniye Mahallesi 734'üncü Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir daireye uyuşturucu operasyonu yapan polis ekiplerine daireden ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bina içinde önlem alan polis ekiplerinin talebiyle olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sokak üzerinde önlem alan özel harekat timlerinin yaptığı operasyonda polise ateş açan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dairde yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.