DHA

Olay, saat 19.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün bulvar üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Önce kaldırıma çarpan otomobil, daha sonra da yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ters dönen aracın içinde kimsenin olmadığını fark eden polisler, çevrede yaptığı araştırmada sürücünün kaçtığını öğrendi. Otomobilin içinden çıkan ruhsatta ise aracın bir inşaat firmasına ait olduğu öğrenildi. Ters dönen otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı.