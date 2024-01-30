Esenyurt'ta rezidansın 23. katından düşen kişi öldü

Esenyurt'ta bir rezidansın 23. katından düşen İranlı öldü.

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Amir Sadra A. (23), Saadetdere Mahallesi'nde bulunan rezidansın 23. katından asma kata düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede Amir Sadra A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.