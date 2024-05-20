Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı motosikletli öldü
İstanbul Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
- 1
Esenyurt'un Koza Mahallesi 1642'nci Sokak'ta ilerleyen plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aynı yönde seyreden 44 yaşındaki Bayram Örs'ün (fotoğraftaki) kullandığı motosiklete çarptı.
- 2
Sürücü aracıyla kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- 3
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 4 çocuk babası Örs'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
-
- 4
Örs'ün iş yerine yaklaşık 100 metre mesafede meydana geldiği öğrenilen kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
- 5
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
- 6
Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Örs'ün cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
-
- 7
Öte yandan Örs'ün sabah işe gitmek için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.
- 8
- 9