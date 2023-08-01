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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde, 28 Temmuz'da bir tekel bayiinde meydana gelen olayda, tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI

Zanlılardan Murat Ö., işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

GÖZALTI SAYISI 9'A ÇIKTI

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliye olayın ardından kaçmaları için yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 4 kişi daha gözaltına alındı. Bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

BİRÇOK SUÇA KARIŞMIŞLAR

Zanlıların yapılan sabıka kaydı sorgulamasında Tarık Ö.'nün 1, Murat Ö.'nün 3, Servet Ö.'nün ise 9 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlıların ilk ifadeleri de ortaya çıktı.

"YAPTIĞI PAYLAŞIMLA BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Saldırıda silahla 2 genci öldürüp 1 genci yaralayan Tarık Ö., emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: “İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Türkcan Erzen WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Yaptığı durum paylaşımına sinirlenip konuşmak üzere adrese gittim. Niyetim konuşmaktı. Dükkanda bulunan oğlundan babasını aramasını istedik ama o karşı çıkınca olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim."

KONUŞMAK İÇİN GİTTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Zanlılardan Murat Ö. ve Servet Ö. de Türkcan Erzen'in kendilerine borcu olduğunu, konuşmak için gittiklerini ancak olayların bir anda kontrolden çıktığını söyledi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlılardan Murat Ö., işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

DEHŞETİN İZLERİ VÜCUTTAN ÇIKTI

Yapılan çalışmada dehşetin izleri de öldürülenlerin vücutlarında ortaya çıktı. Öldürülen Yunus Emre Erzen’in vücudunun çeşitli bölgelerine 9 kurşun, ölen Batuhan Bayındır’a ise 2 kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen’e ise bir kurşun isabet ettiği saptandı.