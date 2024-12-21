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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta emlak sahibinin vurduğu müşteri ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta emlak sahibinin vurduğu müşteri ağır yaralandı

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde emlak dükkanı sahibi ile müşteri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan müşteri ağır yaralanırken, şüpheli dükkan sahibi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 02:12 Güncelleme: 21.12.2024 - 02:13
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        Emlak sahibinin vurduğu müşteri ağır yaralandı
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        Esenyurt'ta iddiaya göre, müşterisi Muhammet B. ile emlak dükkanında tartışan iş yeri sahibi Adem K., daha sonra sokağa taşan kavgada Muhammet B.'yi silahla ateş ederek yaraladı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, emlak dükkanı sahibi ile müşterisi Muhammet B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sokağa taşınca Adem K. ile o sırada sokakta bulunan kişiler Muhammet B.'yi darbetti. Çıkan arbedede Adem K., yanında bulunan tabancasıyla Muhammet B.'ye ateş etti.

        SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

        Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Muhammet B., ihbar üzerine olay yerin gelen ambulansa hastaneye kaldırılırken, Adem K. polis ekipleri tarafında olayda kullandığı tabancayla beraber gözaltına alındı. Muhammet B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        "SERBEST KALIRSA GEREKENİ DE YAPARIZ"

        Adem K.'nın emlak dükkanında çalışan ve ismi öğrenilemeyen kadın, "Patronlarımızdan Allah razı olsun ki bizi kurtardı. Bizim adımızı lekelemeye çalışıyorlar, ama halbuki içip içip kadınları bu şekilde taciz ediyormuş. Umarım serbest kalmaz, serbest kalırsa gerekeni de yaparız’" şeklinde konuştu.

        Polis ekipleri, 'taciz' iddiası üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.

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        #istanbul
        #Esenyurt
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