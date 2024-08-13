Esenyurt'ta direksiyon başındaki sürücü, arkadaşı tarafından silahla vuruldu

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Olay, Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 221 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobili kullanan Hüseyin Murat Ekinci, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada yanında bulunan arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

AĞIR YARALANDI DHA'nın haberine göre; Ekinci, açılan ateş sonucu ağır yaralanırken, otomobil duvara çarparak durdu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli ise araçtan çıkarak uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ekinci'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. REKLAM

TESLİM OLDU Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, otomobilde ise detaylı inceleme yaptı. Daha sonra otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan olay yerinden ayrılan şüphelinin ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.