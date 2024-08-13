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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta direksiyon başındaki sürücü, arkadaşı tarafından silahla vuruldu | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta direksiyon başındaki sürücü, arkadaşı tarafından silahla vuruldu

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırıda ağır yaralanan sürücü kaza yaparak dururken, şüpheli ise polis merkezine giderek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 07:02 Güncelleme: 13.08.2024 - 07:02
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        Direksiyon başında silahlı saldırıya uğradı
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        Olay, Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 221 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobili kullanan Hüseyin Murat Ekinci, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada yanında bulunan arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

        AĞIR YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; Ekinci, açılan ateş sonucu ağır yaralanırken, otomobil duvara çarparak durdu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli ise araçtan çıkarak uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ekinci'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

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        TESLİM OLDU

        Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, otomobilde ise detaylı inceleme yaptı. Daha sonra otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan olay yerinden ayrılan şüphelinin ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Esenyurt
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