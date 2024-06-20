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Yangın, 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Pınar Mahallesi, 1478 Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler 2 daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yan binaya sıçramadan söndürdü.

Yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.