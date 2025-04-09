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        Haberler Gündem Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in itiraz davası 14 Mayıs'ta görülecek

        Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in iptal talebinde bulunduğu dava 14 Mayıs'ta görülecek

        Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, atanan kayyuma ilişkin kayyum işlemi ve görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği davada duruşma tarihi verildi

        Giriş: 09.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:14
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        Özer'in iptal talep ettiği dava 14 Mayıs'ta
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, atanan kayyuma ilişkin kayyum işlemi ve görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği davada duruşma tarihi verildi.

        Davalı tarafın içişleri bakanlığı olduğu davanın ilk duruşması İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde 14 mayıs saat 10:30’da görülecek

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        #Ahmet Özer
        #haberler
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