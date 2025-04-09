Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in iptal talebinde bulunduğu dava 14 Mayıs'ta görülecek
Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, atanan kayyuma ilişkin kayyum işlemi ve görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği davada duruşma tarihi verildi
Giriş: 09.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:14
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, atanan kayyuma ilişkin kayyum işlemi ve görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği davada duruşma tarihi verildi.
Davalı tarafın içişleri bakanlığı olduğu davanın ilk duruşması İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde 14 mayıs saat 10:30’da görülecek
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