Esenler Erokspor: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor ve Bodrum FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 20'ye, lider Bodrum FK ise 21'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 29'da Fredy atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 45+1. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 20'ye, Bodrum FK ise 21'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Iğdır FK'yı ağırlayacak.