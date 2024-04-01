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        Haberler Gündem Güncel Esenler'de kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

        Esenler'de kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

        İstanbul'da kentsel dönüşümün sürdüğü Esenler'de kontrollü yıkım sırasında 4 katlı bir bina çöktü. Bu sırada yan binanın önündeki bir kişi hızla kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:14
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          İstanbul genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda zaman zaman kazalar da yaşanıyor. O kazalardan biri de Esenler'de meydana geldi.

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          İlçede kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştiriliyordu. Yıkım ekipleri kepçeyle çalıştığı sırada bina, yandaki tek katlı hırdavat dükkanının üzerine doğru devrildi.

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          İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinde bulunan vatandaşların panikle kaçtığı görüldü.

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          İş yeri sahibi Muhammed Akman, "Yıkım esnasında hemen binanın bitişiğinde bulunan işletmemizde arkadaşlarımız çalışıyordu. Binanın kollarını kesip bütün binayı bizim iş yerimizin üzerine yıktılar. Çok şükür kimsenin canına bir şey gelmedi. Yanındaki işletmenizde 7-8 kişi çalışıyor ve yoldan geçen insanlar var." dedi.

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