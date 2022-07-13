Çöp kamyonu dehşeti! Yaşlı adamı ezdi

Esenler'de ters istikametten caddeye çıkan çöp kamyonu, yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı adamı ezdi. Ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza sabah saatlerinde Esenler Ücyüzlü'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki çöp kamyonu sürücüsü, ters istikametten caddeye çıktığı sırada, kör noktada kalan Abidin Mimarlar'ı (61) görmeyince kaza oldu. Çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan Mimarlar'ı ezdi.
Çöp kamyonu sürücüsü, birine çarptığını fark edince durdu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaşlı adamın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada talihsiz adam ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Abidin Mimarlar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen yaşlı adam, tedavi altına alındı. Çöp kamyonu şoförü ise gözaltına alındı.
Kenan Aktaş isimli esnaf, "Çöp aracı ters yönden geliyor. Bizim Abidin arkadaşımız da yolun karşısına geçerken haliyle biraz rahatsız kendisi. Abidin sola bakıp sağa dönüyor. Çöp kamyonu görmeyince Abidin’i aracın altına alıyor. Allah’tan bağırma seslerine araç duruyor ve tekerlek üzerinden geçmiyor. Beyin kanaması geçiriyor ama şuna net bir bilgimiz yok. Sokakta kalıyor kimsesiz" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Abidin Mimarlar'ın yolun karşına geçmek için hamle yaptığı esnada çöp kamyonunun caddeye dönüş yaptığı ve yaşlı adamı fark etmeyerek ezdiği görülüyor. Kazayı fark eden şoför, aracı hemen durduruyor.
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