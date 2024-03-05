Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan Habertürk'e açıklamalar

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Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan açıklamalar...

Göksu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Esenler'de yapılmadık hiçbir şey kalmadı. Ama bundan sonra yapılacak büyük projeler var. Esenler'de kentsel dönüşüme başlayınca otoban kapatılmıştı. Van depreminden sonra sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük siyasi kararlılık gösterdi. Sonra kanun çıktı. Türkiye'de ilk kazma bu kanundan sonra vuruldu. 2009 yılından bu tarafa tam 60 bin dönüştürdüğümüz konut sayısı. Esenlerde yapı stokumuzu tespit ettik. Şu anda kişi başına yeşil alan 9 metreye çıktı. Şimdi Türkiye'nin en büyük millet bahçesinden biri başlıyor. O zaman dünya standartlarında oluyor. Oruç Reis Mahallesi'nde büyük alanlar açıyoruz. Esenler, İstanbul'un merkezine sıkışan değil sıyrılan ve sivrilen bir yer olacak. Esenler'de bütün sokaklarda kamera sistemi yerleştiriyoruz. Şu anda Esenler, İstanbul'da en az suç işlenen üç ilçeden bir tanesi.

"RİSKLİ YAPILARI YÜZDE 47'YE DÜŞÜRDÜK"

Esenler'de otopark çalışmasını maksimum yapmamız gerekiyor. Çok büyük çocuk ve gençlik merkezlerini inşa etmeye devam ediyoruz. Ve Türkiye'nin en büyük spor vadisini yapıyoruz. İstanbul'da yerel yöneticilikte temel vizyonu önce dönüşüm, sonra trafik sonra da su. 21. yüzyılda çağın ruhunu yakalayan bir şehir altyapısını kurmak zorundayız. İlk etapta 42 bin 500 konutu dönüştürmek. Büyük bölüm bitmiş oluyor. Riskli yapıyı yüzde 87'den yüzde 47'ye düşürdük. Belediyenin bir şirketi var. Onun içi gücü tamamıyla kentsel dönüşüm. Hedefimiz Allah nasip ederse, Esenler halkından bunu bekliyorum. Bugüne kadar hep bana güç verdiler. İstanbul'da AK Parti'nin en yüksek oyuyla seçilen belediye başkanıyım ben. İnanıyorum ki bu sefer hedefimiz yüzde 80'lerle seçilmek. Buradan aynı zamanda Murat Kurum başkanımıza destek sunmak.

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"KİMSEYE 'HANGİ PARTİLİSİN?' DEMEDİM"

Esenler'in yüzde 70'inde cep telefonum vardır. Benim telefonumda hiç cevapsız çağrı kalmaz. Belediyenin sistemi kurulu olduğu için. 189 bin bağımsız bölüm var Esenler'de. Bunların yüzde 70'inde benim cep telefonum var. Ben kimseye 'hangi partilisin, nerelisin, rozetin nedir' diye sormadım. İBB Meclisi'nde muhalefeti temsil ediyorum. Eğer AK Parti'ye hakaret sözkonusuysa savunmak zorundayım. İstanbul halkının hukukunu korumak zorundaysam çıkıp savunmak zorundayım. AK Parti'nin, İstanbul'un hukukunu korumak üzere ve dünyanın gıpta ile takip ettiği liderin temsilcisi olarak savunmak zorundayım.

"OYUMUZA BÜYÜK OY KATARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Biz enerjimizi kinetiğe dönüştürebildik. Her bir arkadaşımız öyle büyük bir emek ortaya koyuyorlar ki her biri uzmanlaştılar dallarında. İBB'nin verilerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetenlerden çok daha fazla bilen bir muhalefeti ortaya koyduk. Esenler'de büyük bir enerjiyle devam ettik. İnşallah bu kez oyumuza büyük oy katarak devam edeceğiz. Biz siyaseti yüksek idealler için yaparız. Kariyer hesapları yapıyor olsaydık kendimizi inkar etmiş olurduk. Hem teşkilat mektebinde okudum, hem teşkilat mektebinde büyüdüm hem teşkilat mektebinde ders verdim.