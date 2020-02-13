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Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün AK Parti grup toplantısında yaptığı sert çıkışının ardından, yüzbinlerce sivilin ölümüne neden olan ve milyonlarca insanın evinden yurdundan eden Esad rejimi, Ermenilere yapıldığını iddia ettiği 27 maddelik bir listeyi ilan ederek, sözde Ermeni soykırım tanıdığını ilan etti.

AÇIKLAMADA PROVOKATİF İFADELER

Yapılan basın açıklamasında, "Parlamento, Osmanlı İmparatorluğu'nda 20. yüzyılın başında meydana gelen Ermeni soykırımının tanınmasına ve kınanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti ve Suriye ulusunu teşkil eden Ermeniler, Süryaniler ve diğer halkların etnik temizlik, bilinçli kıyım ve soykırım kurbanı olduğuna karar verdi" şeklinde ifadeler kullanıldı