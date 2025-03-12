Somali'nin güneyindeki Hiran bölgesinde bulunan Hirşabele eyaletinin Beledweyne kentinde terör örgütü Eş-Şebab'ın bir otele düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Parlamentosu milletvekili Dahir Amin Gesow, basına yaptığı açıklamada, kabile liderleri ve hükümet yetkililerinin Beledweyne'deki bir otelde Eş-Şebab'a karşı toplantı yaptıkları sırada buraya saldırı düzenlendiğini belirtti.

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Gesow, "İlk olarak otelin girişinde iki büyük patlama oldu, ardından bölgeye destek için gelen askerler de bir başka patlamayla karşılaştı. Saldırıda 3 kabile lideri ve otelde bulunan sivillerin de aralarında bulunduğu toplamda 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırı, bölgedeki Eş-Şebab unsurlarına karşı başlatılan operasyon sırasında gerçekleşti.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ve Afrika Birliği Barış Gücü personelinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir