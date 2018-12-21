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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürerek kaçtığı öne sürülen zanlının, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından sabıkasının bulunduğu ve adli kontrol kararıyla salıverildiği belirlendi. Şüphelinin, madde bağımlısı olduğu ve çeşitli suçlardan sabıkasını bulunduğu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, yaklaşık bir ay önce de babasını bıçakladığı öğrenildi.
KATLİAM YAPIP KAÇTI
Korkunç olay, dün akşam saatlerinde, Mazıdağı'nın Işıkyaka Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Rojda Bulgan (26), aile içi geçimsizlik nedeniyle 3 yıllık eşi Mehmet Salih Bulgan (27) ile tartışarak, 4 aylık oğlunu da alıp, babası Haci Eyyüp Andiç'in (60) evine gitti. Bir süre sonra kayınpederinin evine giden Mehmet Salih Bulgan, Rojda'dan kendi evlerine dönmesini istedi. Eşinden olumsuz yanıt alan Mehmet Salih Bulgan, bu sırada çıkan tartıştışma sonrası tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Rojda Bulgan ile babası Haci Eyyüp Andiç ve annesi Sadiye Andiç (58) yaşamını yitirdi. Mehmet Salih Bulgan ise olay sonrası ortadan kayboldu.
YENİKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Cansız bedenler, otopsi için Diyarbakır'a gönderildi. Rojda Bulgan ile babası Haci Eyyüp Andiç ve annesi Sadiye Andiç'in cenazeleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BABASINI DA BAÇIKLAMIŞ
Cinayet sonrası kaçan ve güvenlik güçlerince aranan Mehmet Salih Bulgan'ın, 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından sabıkasının bulunduğu ve yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce de babasını bıçakladığı için gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenilen Bulgan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan Rojda Bulga'nın, Mehmet Salih Bulga ile 3 yıl önce kaçarak evlendiği belirtildi. AA'nın haberine göre, jandarma ekiplerince olayın ardından köyde alınan güvenlik önlemleri sürüyor. Andiç ailesinin köydeki akrabalarından Davut Öyük, olayın aile fertleri yemek yerken yaşandığını söyledi. Öyük, "(Mehmet Salih Bulga) Gelmiş, ateş açmış. Tartışma mı olmuş ne olmuş bilmiyoruz. Geldim, baktım, ambulans ve asker buradaydı" diye konuştu.
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