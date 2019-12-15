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Kahreden olay, 30 Mayıs 2018 günü Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. İnşaat işçisi Barış Alkan (33),3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı (23),baş, boyun ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Barış Alkan, gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezen Alkan'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek, sezaryenle alınarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sezen Alkan, ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde toprağa verilirken, yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki tedaviye alınan bebek, yaşam savaşını kazandı. Anne karnında uzun süre nefessiz kalan ve yaşamasına mucize gözüyle bakılan bebeğe, tedavisi sonrası yerleştirildiği Sevgi Evleri'nde Mehmet Asaf ismi verildi.
AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI
Olaydan sonra kaçan Barış Alkan ise ilçeye 8 kilometre mesafedeki Kızılçubuk mevkisindeki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı. Tutuklanarak cezaevine konulan Alkan hakkında Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesine yönelik eyleminden dolayı da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI
Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Barış Alkan, akıl sağlığının araştırılması için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Gözetim altında tutulan Alkan için cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi. Rapor sonrası, 21 Kasım'da görülen karar duruşmasında, Barış Alkan annesini yaralama suçundan beraat etti. Barış Alkan'ı evlerinde cinayet sonrası misafir eden Mehmet Özdemir ve Merithan Özdemir'e de 'suçluyu kayırmak'tan beraat kararı verildi. Eşini öldüren Alkan, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ise iki kadın üye hakimin oy çokluğu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alkan'a iyi hal indirimi de uygulanmadı.
HAKSIZ TAHRİK UYGULANMALI
Ancak mahkeme başkanı meslektaşlarının bu görüşünü yerinde bulmadı. Mahkeme başkanı karşı oy görüşünü şu şekilde açıkladı:
"Sanık ile maktul eşinin uzun zamandır aile içi yaşanan tartışmalar nedeniyle geçimsiz oldukları tüm dosya kapsamı ile sabittir. Sanığın aşamalarda, sanığın annesi Hediye Alkan ile babası Osman Alkan'ın ise dinlendikleri 9 Ekim 2019 tarihli duruşmada beyan ettikleri üzere maktul Sezen'in sanığa sürekli sinkaflı sözler sarf etmesi ve sanığın maktulün kendisini aldattığına yönelik kendi iç dünyasındaki kurgusunun bu sinkaflı sözlerin tesiriyle birleşmesi neticesinde sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldığından ve şüpheden sanık yararlanır evrensel hukuk ilkesi gereği bu durumunda aksi dosya kapsamında sabit olmadığından sanık hakkında asgari hadden TCK'nın 29'uncu maddesinin (haksız tahrik) uygulanması gerektiğinden 'sanığın cezasında başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına' dair sayın çoğunluğun kararına iştirak etmiyorum."
ALDATTIĞINA DAİR SOMUT DELİL YOK
Hazırlanan gerekçeli kararda, neden tahrik indirimi uygulanmadığı da detaylı şekilde anlatıldı. Sanığın müdafi huzurunda savcılıkta verdiği ifadesinde, eşi olan Sezen'in kendisini aldattığını düşündüğünü, bu konuda şüpheleri olduğunu, olay tarihinde İstanbul'dan Sarıkamış'a geldiğine yer verildi. Eşine saldırdığı sırada eve girdiğinde annesi ve gelinlerinin kendisine "Bırak, günahtır, yazıktır" şeklinde sözler söylediklerine vurgu yapılan kararda, "Sanığın ifadesinde eşinin sırtına doğru elindeki bıçağı bir defa soktuğunu ve çıkardığını, sonrasında eşinin 'anne ben doğum yapıyorum' diye bağırdığını, bunun üzerine annesinin bayıldığını, kendisinin bu ortam sebebiyle iyice kendisini kaybederek eşini boynundan ve diğer hatırlamadığı yerlerinden defalarca bıçakladığını, bu şekilde üzerine atılı kasten öldürme suçunu ikrar ettiği, ayrıca sanığın sadece eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği, bu durumu ispatlayamadığı ve bu konuda somut bir delilin de olmadığı anlaşılmıştır" denildi. Öte yandan bazı tanıkların ifadelerini değiştirdiği de dava dosyasına yansıdı.
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