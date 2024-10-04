Erzurumspor FK - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Oğuz Kaan Çalışır, Ferhat Çalar
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 90 Gökhan Akkan), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 83 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 72 Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 90 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 72 Sefa Akgün)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç (Dk. 66 Ali Ülgen), Oulare, Fethi Özer, Onur Ulaş (Dk. 67 İshak Karaoğul), Berk Yıldız (Dk. 77 Camara), Mukairu, Estrela (Dk. 84 Anıl Koç), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Enes Alıç), Jefferson, Eren Aydın
Gol: Dk. 11 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 82 Azubuike (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 68 Crociata, Dk. 86 Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Erzurumspor FK), Dk. 70 Eren Aydın (Boluspor)