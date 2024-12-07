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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Erzurumspor FK - Adanaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK - Adanaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında ağırladığı Adanaspor'u Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:40
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        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim Şenöz

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 84 Gökhan Akkan), Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 84 Koray Kılınç), Sefa Akgün, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 75 Celal Hanalp), Eren Tozlu (Dk. 65 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 84 Özgür Sert)

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Donkor, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo (Dk. 66 Tabsoba), Metehan Altuntaş (Dk. 75 Doğukan Emeksiz), Harun Alpsoy (Dk. 89 Hıdır Aytekin), Turgay Gemicibaşı, Diakite, Ciss

        Gol: Dk. 53 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Mamba, Dk. 83 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+1 Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 44 Diakite (Adanaspor)

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