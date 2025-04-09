Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK sahasında Ahlatcı Çorum FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Ahlatcı Çorum FK 1-1 berabere kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 90+1 Koray Kılınç), Crociata, Yakup Kırtay (Dk. 84 Tasev), Giorbelidze, Teklic (Dk. 76 Furkan Özhan), Eren Tozlu, Sylla
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 70 Eren Karadağ), Toure, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Dk. 90+4 Avounou), Diniyev, Tunahan Ergül, Ali Akman (Dk. 70 Verheydt), Burak Süleyman (Dk. 90 Suat Kaya)
Goller: Dk. 62 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 74 Burak Süleyman (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Sylla, Dk. 81 Furkan Özhan, Dk. 84 Eren Tozlu, Dk. 90+4 Koray Kılınç (Erzurumspor FK), Dk. 22 Erkan Kaş, Dk. 57 Landre, Dk. 83 Atakan Akkaynak, (Ahlatcı Çorum FK)