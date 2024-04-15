Erzurumspor FK: 0 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı. İki Takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Erzurumspor FK puanını 41'e, Play-0ff mücadelesi veren Sakaryaspor ise 51'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 41'e, Süper Lig'e yükselme yolunda Play-off mücadelesi veren Sakaryaspor ise 51'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Beyazlılar, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.