Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı.

Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.