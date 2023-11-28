Erzurumlu Elmas nine 124 yaşında vefat etti

Kayıtlara göre, Erzurum'un Hınıs ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 1899 yılında doğan ve 1960'lı yıllarda eşi ile Kayseri'ye göç eden Elmas Kırtepe, yaklaşık üç gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Dün Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kırtepe'nin cenazesi, ailesinin ve sevenlerinin katılımıyla asri mezarlıkta defnedildi.

Kırtepe, 11 kardeş olduklarını, 3'ünün vefat ettiğini belirterek, "Biri damar tıkanıklığına bağlı kalp krizinden öldü, biri trafik kazasında yaralandı, sonrasında menenjite yakalanıp öldü. Diğer ablam 110 yaşında yaşlılıktan öldü. 7 kız kardeşim var, hepsinin de eşi vefat etti. En büyük ablam şu an 92 yaşında. Bildiğim kadarıyla annemin torunları, torunlarının torunları ve sonraki kuşaktakilerin sayısı 150, 200'ü bulur" diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Kırtepe'nin oğlu Mehmet Kırtepe, çeşitli sebeplerden dolayı ailesinin Kayseri'ye göç ettiğini, annesinin çok zeki bir kadın olduğunu söyledi.

Erzurum'dan anneannesinin vefatı üzerine gelen torunu 55 yaşındaki Necati Tunç da annesinin 80 yaşında olduğunu belirtti.

Annesinin yemek seçmediğini, her şeyi yediğini ifade eden Kırtepe, babasının da 113 yaşında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Annesinin son şikayetine kadar sağlıklı yaşadığını aktaran Kırtepe, "Sağlığı iyiydi, yürüyordu ama artık bunalmıştı, 'Allah'ım bana bir karış toprak ver, eşimin yanına gideyim' diye dua ederdi" dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN AKRABA ZİYARETİ

Anneannesinin 2 yıl önce memleketi Erzurum'a geldiğini anlatan Tunç, "Anneannem sağlıklıydı, cana yakın biriydi. 2 yıl önce bizim yanımızda 45-50 gün kaldı ama çocuklarının çoğu Kayseri'de olduğu için burayı severdi. Erzurum'da iki kızı vardı, yazları gelir, ziyaret ederdi. Bir şey olduğu zaman yanımıza gelir, irtibatını kesmezdi" dedi.

Tunç, anneannesinin vefatı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki akrabalarının Kayseri'ye taziyeye geldiğini kaydetti.