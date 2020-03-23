Erzurum'un millet bahçesi tarihi Üç Kümbetler'i cazibe merkezi haline getirecek

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) bu yıl 12 Mart'ta ihalesi gerçekleştirilen ve merkez ilçelerden Yakutiye'deki tarihi Üç Kümbetler'in yer aldığı alanda hayata geçirilecek, 78 bin 619 metrekarelik alana sahip olacak millet bahçesi projesinde, millet kıraathanesi ve birçok sosyal donatı alanı bulunacak.
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, projeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu projenin peyzaj ve sosyal donatı alanlarıyla ilçeye önemli estetik katacağına inandığını belirtti.
Bu alanda daha önce kamulaştırma ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildiği anımsatan Uçar, şöyle konuştu:
"Tarihi 'Üç Kümbetler' için yapılan değerlendirmeler neticesinde bölgenin 'Millet Bahçesi' olarak düzenlenmesi kararlaştırılmış ve gerekli adımlar atılmıştır. Yapım maliyetleri tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanacak bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Erzurum Valisi Okay Memiş’e, Erzurum milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e şükranlarımı arz ediyorum."
Uçar, projenin her aşamasına müdahil olarak yapılacak çalışmanın kente en yakışır şekilde olması için çaba harcadıklarını ifade ederek, "Bundan sonraki aşamada da ihaleyi alan firmanın işi zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlaması için konunun üzerinde ciddiyetle duracağız. Millet Bahçesi içerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, gezinti yolları, otantik sergi ve satış mekanları ile dinlenme ve piknik alanları olacaktır." dedi.
Bitki, peyzaj ve yeşiliyle şehrin çekim alanlarından biri olacak millet bahçesinde yöreye özgü meyve ağaçları ve yeşil alanlar da yer alacak.
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