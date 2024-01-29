Erzurum Ovası'nda atlı kayak

Atlı kayak zevkini yaşayanlardan biri olan Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü akademisyenlerinden Onur Çamlı, "Geleneksel spor dallarından olan atlı okçuluk sporu ile ilgileniyorum. Aynı zamanda da modern sporlardan biri olan kayak sporunu yapıyorum.