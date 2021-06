ERZURUM NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Erzurum yüksek bir yaylanın güneybatı bölümünde yer alır. Şehir merkezi Palandöken dağlarının Batı ve Güney kısım eteğinde kuruludur. Şehrin batısı ve kuzeyi açık, ova görünümündedir. Erzurum il geneli dağlarla çevrilidir. Erzurum yüz ölçümünün; %64'ü dağlık, % 20'si plato ve %12'si yaylalardan oluşmaktadır. Erzurum ilinin bir bölümü Karadeniz Bölgesindedir. Diğer bir bölümü ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Anadolu'da deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki tek büyük yerleşim yeridir.

Bölge kuzeyde Dumlu, güneyde Palandöken Dağları ile çevrilidir. Erzurum'dan geçen İpek Yolu ve verimli ovaları bölgenin tarih boyunca yerleşme alanı olarak seçilmesinde önemli rol oynamıştır.

İlin kuzeyinde Rize ve Artvin, kuzeydoğusunda Ardahan, batısında Bayburt ve Erzincan, doğusunda Kars ve Ağrı, güneyinde Bingöl ve Muş bulunmaktadır.

ERZURUM'DA ULAŞIM

Erzurum'da bir havaalanı, doğu - batı eksenli demiryolu vardır. Doğu -batı ve kuzey - güney yönünde karayolu ulaşım ağının kesişim noktasıyla ulaşım imkânları gelişmiştir.

ERZURUM'UN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Erzurum İl Nüfusu: 758.279 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 25.005 km2'dir. İlde km2'ye 30 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 260 kişi ile Palandöken’dir)

İlde yıllık nüfus %0,50 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Tortum (%19,44)- Pazaryolu (-%3,70)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 20 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1184 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Erzurum ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2[75] Yoğunluk Aşkale 23.152 22.842 -310 -1,34 75 1.507 15 Aziziye 63.502 63.366 -136 -0,21 72 1.529 41 Çat 16.708 17.035 327 1,96 45 1.448 12 Hınıs 26.212 26.028 -184 -0,70 98 1.367 19 Horasan 38.837 38.090 -747 -1,92 87 1.740 22 İspir 14.959 14.775 -184 -1,23 99 2.129 7 Karaçoban 23.322 23.610 288 1,23 27 571 41 Karayazı 27.762 27.612 -150 -0,54 75 1.953 14 Köprüköy 15.784 15.587 -197 -1,25 42 777 20 Narman 13.326 13.183 -143 -1,07 46 799 16 Oltu 30.511 30.255 -256 -0,84 72 1.441 21 Olur 6.469 6.509 40 0,62 43 893 7 Palandöken 172.337 173.268 931 0,54 26 667 260 Pasinler 28.691 28.513 -178 -0,62 72 1.134 25 Pazaryolu 3.975 3.828 -147 -3,70 43 654 6 Şenkaya 17.511 17.399 -112 -0,64 71 1.381 13 Tekman 25.723 25.649 -74 -0,29 71 2.102 12 Tortum 18.135 21.661 3.526 19,44 58 1.463 15 Uzundere 8.153 7.919 -234 -2,87 18 505 16 Yakutiye 186.993 181.150 -5.843 -3,12 44 945 192 ERZURUM 762.062 758.279 -3.783 -0,50 1.184 25.005 30



ERZURUM YÖRESEL YEMEKLERİ

Erzurum merkez ve yöresine özgü yemekler: Bilinen Türk mutfağına ek olarak Erzurum'un geleneksel mutfağı; Ayran aşı (yayla çorbası),herle aşı, kesme çorbası, paça çorbası, çeşitli türde et yemekleri özellikle son yıllarda Erzurum'un simgelerinden biri haline gelen Cağ kebabı (kırmızı et dönerin, odun ateşinde koyun eti ve özel katkı karışımla hazırlanıp yatay olarak ateşte pişirilen türü),kuymak, tereyağlı peynir helvası, kurut, hıngel, tirit, haşıl, kiriş, çaşır, lor dolması, kartol pancarı(patates yahnisi),çeç pancarı, çortuti pancarı, şile, şalgam dolması, pazı ve lahanadan yapılan etli-zeytinyağlı yemekler, ekşili dolma, evelik dolması ve kuzu kulağı (bitki) kavurması; ebegümeci, pirpirimden (semizotu) oluşur.

Tatlılar ;dökme tepsi tel kadayıf ve kadayıf dolması, burma tatlısı yörenin en bilinen ve sevilen tatlılarıdır.

Hamur işi olarak; tatar böreği, erişte plavı, tereyağlı su böreği, sini ketesi-içli kete-tandır ketesi, açık ekmek (lavaş) - pide (tandırda),gugul (tereyağlı) yapılır.

Kahvaltıda ve hemen hemen her öğün yemek sonrası az da olsa tüketilen göğermiş (kerti) lor, civil peynir ve koyun peyniri de yörede meşhurdur.

ERZURUM'DA GEZİLECEK YERLER

Rüstem Paşa Kervansarayı

Çobandede Köprüsü

Tarihi Erzurum Evleri

Erzurum Kalesi, Saat Kulesi

Yakutiye Medresesi

Erzurum Tabyaları

Çifte Minareli Medrese

Ulu Camii

Abdurrahman Gazi Türbesi

Ahi Tuman Baba türbesi

Ebu İshak-ı Kazuruni türbesi

Emir Şeyh (Abbas Şeyh) türbesi

Habib Baba ve Timurtaş Baba türbeleri

Yunus Emre türbesi

Erzurum Arkeoloji Müzesi

Erzurum Atatürk Evi Müzesi

Erzurum - Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi (Yakutiye Medresesi)

Güzelova Höyük

Karaz Höyük

Pulur Höyük

Sos Höyük

Alaca höyük

Kümbetler