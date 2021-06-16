ERZURUM NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Erzurum yüksek bir yaylanın güneybatı bölümünde yer alır. Şehir merkezi Palandöken dağlarının Batı ve Güney kısım eteğinde kuruludur. Şehrin batısı ve kuzeyi açık, ova görünümündedir. Erzurum il geneli dağlarla çevrilidir. Erzurum yüz ölçümünün; %64'ü dağlık, % 20'si plato ve %12'si yaylalardan oluşmaktadır. Erzurum ilinin bir bölümü Karadeniz Bölgesindedir. Diğer bir bölümü ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Anadolu'da deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki tek büyük yerleşim yeridir.
Bölge kuzeyde Dumlu, güneyde Palandöken Dağları ile çevrilidir. Erzurum'dan geçen İpek Yolu ve verimli ovaları bölgenin tarih boyunca yerleşme alanı olarak seçilmesinde önemli rol oynamıştır.
İlin kuzeyinde Rize ve Artvin, kuzeydoğusunda Ardahan, batısında Bayburt ve Erzincan, doğusunda Kars ve Ağrı, güneyinde Bingöl ve Muş bulunmaktadır.
ERZURUM'DA ULAŞIM
Erzurum'da bir havaalanı, doğu - batı eksenli demiryolu vardır. Doğu -batı ve kuzey - güney yönünde karayolu ulaşım ağının kesişim noktasıyla ulaşım imkânları gelişmiştir.
ERZURUM'UN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?
Erzurum İl Nüfusu: 758.279 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 25.005 km2'dir. İlde km2'ye 30 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 260 kişi ile Palandöken’dir)
İlde yıllık nüfus %0,50 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Tortum (%19,44)- Pazaryolu (-%3,70)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 20 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1184 mahalle bulunmaktadır.
|2020 yılı sonunda Erzurum ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2[75]
|Yoğunluk
|Aşkale
|23.152
|22.842
|-310
|-1,34
|75
|1.507
|15
|Aziziye
|63.502
|63.366
|-136
|-0,21
|72
|1.529
|41
|Çat
|16.708
|17.035
|327
|1,96
|45
|1.448
|12
|Hınıs
|26.212
|26.028
|-184
|-0,70
|98
|1.367
|19
|Horasan
|38.837
|38.090
|-747
|-1,92
|87
|1.740
|22
|İspir
|14.959
|14.775
|-184
|-1,23
|99
|2.129
|7
|Karaçoban
|23.322
|23.610
|288
|1,23
|27
|571
|41
|Karayazı
|27.762
|27.612
|-150
|-0,54
|75
|1.953
|14
|Köprüköy
|15.784
|15.587
|-197
|-1,25
|42
|777
|20
|Narman
|13.326
|13.183
|-143
|-1,07
|46
|799
|16
|Oltu
|30.511
|30.255
|-256
|-0,84
|72
|1.441
|21
|Olur
|6.469
|6.509
|40
|0,62
|43
|893
|7
|Palandöken
|172.337
|173.268
|931
|0,54
|26
|667
|260
|Pasinler
|28.691
|28.513
|-178
|-0,62
|72
|1.134
|25
|Pazaryolu
|3.975
|3.828
|-147
|-3,70
|43
|654
|6
|Şenkaya
|17.511
|17.399
|-112
|-0,64
|71
|1.381
|13
|Tekman
|25.723
|25.649
|-74
|-0,29
|71
|2.102
|12
|Tortum
|18.135
|21.661
|3.526
|19,44
|58
|1.463
|15
|Uzundere
|8.153
|7.919
|-234
|-2,87
|18
|505
|16
|Yakutiye
|186.993
|181.150
|-5.843
|-3,12
|44
|945
|192
|ERZURUM
|762.062
|758.279
|-3.783
|-0,50
|1.184
|25.005
|30
ERZURUM YÖRESEL YEMEKLERİ
Erzurum merkez ve yöresine özgü yemekler: Bilinen Türk mutfağına ek olarak Erzurum'un geleneksel mutfağı; Ayran aşı (yayla çorbası),herle aşı, kesme çorbası, paça çorbası, çeşitli türde et yemekleri özellikle son yıllarda Erzurum'un simgelerinden biri haline gelen Cağ kebabı (kırmızı et dönerin, odun ateşinde koyun eti ve özel katkı karışımla hazırlanıp yatay olarak ateşte pişirilen türü),kuymak, tereyağlı peynir helvası, kurut, hıngel, tirit, haşıl, kiriş, çaşır, lor dolması, kartol pancarı(patates yahnisi),çeç pancarı, çortuti pancarı, şile, şalgam dolması, pazı ve lahanadan yapılan etli-zeytinyağlı yemekler, ekşili dolma, evelik dolması ve kuzu kulağı (bitki) kavurması; ebegümeci, pirpirimden (semizotu) oluşur.
Tatlılar ;dökme tepsi tel kadayıf ve kadayıf dolması, burma tatlısı yörenin en bilinen ve sevilen tatlılarıdır.
Hamur işi olarak; tatar böreği, erişte plavı, tereyağlı su böreği, sini ketesi-içli kete-tandır ketesi, açık ekmek (lavaş) - pide (tandırda),gugul (tereyağlı) yapılır.
Kahvaltıda ve hemen hemen her öğün yemek sonrası az da olsa tüketilen göğermiş (kerti) lor, civil peynir ve koyun peyniri de yörede meşhurdur.
ERZURUM'DA GEZİLECEK YERLER
Rüstem Paşa Kervansarayı
Çobandede Köprüsü
Tarihi Erzurum Evleri
Erzurum Kalesi, Saat Kulesi
Yakutiye Medresesi
Erzurum Tabyaları
Çifte Minareli Medrese
Ulu Camii
Abdurrahman Gazi Türbesi
Ahi Tuman Baba türbesi
Ebu İshak-ı Kazuruni türbesi
Emir Şeyh (Abbas Şeyh) türbesi
Habib Baba ve Timurtaş Baba türbeleri
Yunus Emre türbesi
Erzurum Arkeoloji Müzesi
Erzurum Atatürk Evi Müzesi
Erzurum - Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi (Yakutiye Medresesi)
Güzelova Höyük
Karaz Höyük
Pulur Höyük
Sos Höyük
Alaca höyük
Kümbetler
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