REKLAM advertisement1

Evliyalar Beldesi ve Dadaşlar Diyarı olarak da isimlendirilen Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük 3. ilidir. Yüz ölçümü itibariyle ülkemizin en büyük 19. şehri olan Erzurum’da tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynakları oluşturur. Erzurum ilçeleri nelerdir? Erzurum’un ilçeleri tam listesi nedir? Erzurum merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Erzurum ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Erzurum İlçeleri

REKLAM

Topraklarının kuzey kesimlerinin %30’u, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Erzurum’un kışları uzun süren, soğuk iklimli bir şehirdir. Bu etkiler sanayileşmenin gelişmesini engelleyen faktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Olumsuz hava koşullarına rağmen verimli mahsuller elde edilir. Tarım ürünlerine ek olarak büyükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Öyle ki Erzurum, ülkemizin en önemli büyükbaş hayvan ihracatçısıdır. Kış turizmi için de ideal bir ildir. Kış turizminin sembol yerlerinden biri olan Palandöken Dağı, her yıl onlarca yerli ve yabancı kayak severi ağırlamaktadır. Madencilik de birçok insana istihdam sağlama açısında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Oltu Taşı, Erzurum’un sembol değerlerinden biridir. Erzurum iline bağlı 20 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerden 3’ü merkez ilçedir. İşte, Erzurum’un ilçeleri:

Merkez İlçeler:

Aziziye

Palandöken

Yakutiye

Diğer İlçeler:

Aşkale

Çat

Hınıs

Horasan

İspir

Karaçoban

Karayazı

Köprüköy

Narman

Oltu

Olur

Pasinler

Pazaryolu

Şenkaya

Tekman

Tortum

Uzundere

Erzurum'un İlçeleri

Erzurum tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Şehrin bilinen ilk adı, Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius’un ismiyle ilişkili olan Theodosiopolis’ti. Ermeniler ise burayı Karin adıyla anmaktaydı. 11. yüzyıldan sonra ise Türkler, Theodosiopolis için Erzen adını kullanmışlardır. Daha sonra bu ad bugünkü Erzurum şeklini almıştır. Erzurum, Anadolu’daki en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yapılan arkeolojik kazılar, Erzurum ve yöresindeki yerleşimin geçmişini yontma taş devrine kadar götürmektedir. Erzurum; Sasaniler, Kimmerler, İskitler, Medler, Bizanslılar, Persler, Urartular, Romalılar, Araplar, Moğollar, İlhanlılar, Safaviler ve Selçuklular gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Farklı kavimlerin bir arada bulunduğundan dolayı farklı kültürler benimsenmiştir.

REKLAM

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan şehrin gezip görülebilecek pek çok tarihi yeri vardır. Erzurum’un tarihi dokusunu yansıtan Çifte Minareli Medrese, şehrin tarihine yakından şahit olacağımız Yakutiye Medresesi, muhteşem manzarasıyla Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi, kayak severlerin uğrak yeri Palandöken Dağı, Çifte Minareli Medrese, Atatürk Evi Müzesi ve Ulu Cami, şehrin mutlaka görülmesi gereken doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıdır. Erzurum’un 20 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum ve Uzundere.

Erzurum Merkez İlçeleri

Erzurum’un güncel nüfusu 767.848 olarak hesaplanmıştır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Yakutiye, en az olduğu ilçe ise Pazaryolu ilçesidir. Erzurum ilimizin 3 merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu merkez ilçeler de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerdir. İşte, Erzurum merkez ilçeleri:

REKLAM

Merkez İlçeler:

Aziziye

Palandöken

Yakutiye

Erzurum İlçeler Haritası

Erzurum’un ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Erzurum’un ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

ÖNERİLEN VİDEO